Новому руководителю британской разведки MI6 Ричарду Муру нужно набраться опыта и не портить отношения Москвы и Лондона, приводит Sky слова президента России Владимира Путина.

Он отметил, что Мур — новичок, и, когда наберется опыта, вероятно, пересмотрит свою оценку того, является ли Россия слабеющей державой. «Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения», — добавил российский президент.

Путин также напомнил, что товарооборот России и Великобритании в 2020 году возрос, посоветовав не пытаться вмешиваться в этот процесс, и «тогда все будет хорошо».

Minval.az