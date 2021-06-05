Учитывая эпидемиологическую ситуацию и уровень вакцинации населения, рассматривается вопрос о посещении иностранными гражданами Азербайджана воздушным путем.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Minval.az