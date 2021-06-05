«Существует специальная программа деятельности, связанная с обеспечением безопасности журналистов во время военных действий. Мы ждем от международного сообщества не только соболезнования, конкретно это обстоятельство и политика, проводимая на государственном уровне виновной в этом Арменией должны быть осуждены».

Об этом сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, была заминирована территория, где нет какой-либо легитимной военной необходимости.

«Это дорога, ведущая в село. На это есть один ответ. Армения целенаправленно заминировала эти территории. Потому что они знают, что после освобождения на эти территории прибудут гражданские лица. Цель — добиться массовых убийств, гибели мирных жителей. Это политика, проводимая Арменией на государственном уровне», — подчеркнул он.

Minval.az