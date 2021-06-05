В Баку проходит церемония прощания с сотрудником Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррамом Ибрагимовым, погибшим в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре.

В церемонии прощания с Магеррамом Ибрагимовым, принимают участие родственники, журналисты, представители общественности.

Журналист будет похоронен на кладбище в поселке Мушфигабад, где похоронены его отец и мать.

4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки «КамАЗ», в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека — оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и др. статьям Уголовного кодекса.

Minval.az