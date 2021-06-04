Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Сергей Сырбу высказался о подрыве на мине в Кельбаджере азербайджанских журналистов.

«Трагическая новость пришла сегодня из Азербайджана. Два журналиста погибли в результате подрыва автомобиля, на котором они ехали, на противотанковой мине.

Ужасные, драматические события происходят в регионе, с которым нас связывают тесные исторические связи, в зоне конфликта, подобного тому, с которым сталкивается и Республика Молдова.

В качестве бывшего члена делегации парламента Республики Молдова в ПА ОБСЕ, а также члена группы дружбы с Азербайджаном я дважды посещал этот регион, знаю, что чувствуют люди, живущие в постоянном страхе, видел, насколько хрупким может быть мир и безопасность.

В этом контексте мы призываем международное сообщество, в частности специализированные структуры ООН сотрудничать и прийти к консенсусу с властями Армении относительно срочной необходимости предоставить властям Азербайджана карты минных полей в целях немедленного обезвреживания и предотвращения новых трагедий.

Покойтесь с миром Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов, приносим искренние соболезнования родственникам и друзьям и пусть такие трагедии больше не случаются нигде в мире, в том числе и в нашей стране», — написал политик в своем «Фейсбуке».

Minval.az