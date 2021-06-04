«Если журналисты погибли, передвигаясь по тем территориям, где разрешено было находиться и не было риска подорваться, то установленная там мина — диверсия и теракт. Отказ армянами выдавать карты минных полей – безобразие. Это должно быть одним из главных требований Азербайджана».

Такое мнение в беседе с агентством «Репорт» высказал российский политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

4 июня 2021 года около 11 часов утра оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник государственного информагентства «АзерТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы ИВ в села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Алиев, находясь в автомобиле «КАМАЗ», погибли при подрыве на противотанковой мине.

В результате инцидента пострадали еще 4 человека.

По мнению Шевченко, мины устанавливались в Карабахе в хаотичном порядке.

«Это понятно, даже если посмотреть на то, как армяне вели себя в азербайджанских городах и селах, на пейзаж Агдама, разрушенного дотла как Хиросима, на тот хаос на оккупированных ранее территориях. Азербайджан должен подготовить международную Белую книгу, сборник по итогам военных преступлений. Есть Белая книга по преступлениям нацистов, по результатам войны в Ираке, например. Я считаю, что нужно сделать такую белую книгу по итогам оккупации Карабаха», — отметил Шевченко.

Minval.az