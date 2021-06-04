Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в настоящее время невозможно из-за поведения президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам дипломата, Киев рассматривает варианты переноса площадки с учетом мнения Москвы и представителей ОБСЕ, так как условия для диалога в белорусской столице сейчас отсутствуют. «Лукашенко дали возможность на определенном этапе привлечь к какому-то процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверия, дискредитировал себя», — пояснил Кулеба.

Министр добавил, что эта ситуация выгодна и России, которая, по его мнению, заинтересована в затягивании и блокировании переговоров под предлогом отсутствия на них украинской делегации. «Мы понимаем, что Россия будет играться на этой истории», — сказал глава МИД.

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