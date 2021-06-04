Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агджабединском и Бардинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 18 населенных пунктах Агджабединского и Бардинского районов с населением 37061 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8

«Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 1,4 млн. манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование данной суммы, Кабмину решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Minval.az