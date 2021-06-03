Актрису Анджелину Джоли разочаровало предварительное решение Верховного суда Лос-Анджелеса в пользу Брэда Питта по делу об опеке над их детьми. Об этом сообщает «Коресподент» со ссылкой на издание US Magazine.

Как известно, на прошлой неделе судья Джон Одеркирк предоставил бывшим супругам право совместной опеки, хотя актриса настаивала на одноособной.

По данным источников, Джоли уже планирует следующие шаги, так как не собирается мириться с поражением.

«Она никогда не простит Брэда и будет использовать все, что у нее есть, чтобы обжаловать постановление. Она утверждает, что это еще далеко не конец», – заявил инсайдер.

Как известно, Анджелина неоднократно пыталась отстранить судью, который занимался делом пары. Последней ее претензией стало то, что Одеркирк не позволил детям дать показания в суде.

Подчеркивается, что Питт готов к ответным действиям Джоли и «больше не позволит ей диктовать условия».

«Он не желает Энджи зла. Его дверь открыта, если она будет вести себя цивилизованно», – добавил собеседник издания.

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