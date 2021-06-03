«Азербайджанская сторона проделала большую работу по созданию международного транспортного коридора «Север-Юг».

Об этом заявил заместитель премьер-министра России, сопредседатель российско-азербайджанской межправительственной комиссии Алексей Оверчук, выступая на панельной дискуссии «Евразийское региональное сотрудничество в постковидный период» в рамках Петербургского экономического форума.

«Дороги, железные дороги в Азербайджане находятся на великолепном уровне. Одним словом, Азербайджан развил транспортные пути. Это знают все, кто был в Азербайджане. Азербайджан развил не только железные и автомобильные дороги, но и порт на Каспийском море. Все это является составной частью коридора «Север-Юг», — подчеркнул вице-премьер России, слова которого приводит АПА.

Minval.az