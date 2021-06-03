Спецслужбы Беларуси и России в четверг, 3 июня, договорились совместно бороться с «деструктивной деятельностью Запада» против Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

«СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства», — говорится в сообщении.

Также сказано, что «руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях».

«На встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства», — отмечается в сообщении.

Minval.az