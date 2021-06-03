Власти Венгрии и российская компания Газпром достигли предварительного соглашения о поставках газа сроком на 15 лет. Соглашение о покупке «голубого топлива» может вступить в силу в октябре, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с гендиректором Газпрома Алексеем Миллером во время Петербургской международной конференции, пишет Index.

«Мы намерены заключить новое соглашение сроком на 15 лет с гибкой ценой… Венгрия не останется без природного газа», — заявил Сийярто.

Он добавил, что соглашение обеспечит безопасность поставок газа в долгосрочной перспективе. По цене переговоры еще не завершены.

СМИ стало известно, что сделка может вступить в силу 1 октября, когда закончится действие старой договоренности.

Minval.az