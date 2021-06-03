Роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе сложно переоценить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что работа для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха проводится ежедневно.

«Проходят консультации, переговоры с министрами иностранных дел. С министерствами иностранных дел и по линии посольств мы взаимодействуем буквально каждый день. Сообщения о телефонных разговорах глав внешнеполитических ведомств, как по линии Россия-Азербайджан, так и по линии Армении публикуются регулярно… колоссальные усилия инвестированы нашей страной в урегулирование этой ситуации, как в горячей фазе…, так и в постострой фазе конфликта», — сказала Захарова в интервью МИЦ «Известия».

Она добавила, что речь идет не только о политических усилиях, но и о дипломатических, а также — личных усилий руководства страны. «И, безусловно, о роли наших миротворцев, которые каждый день вкладывают силы, душу и умения, профессионализм, навыки в то, чтобы ситуация… выправлялась. И чтобы уже политики, дипломаты, общественные деятели могли выполнять свои функции. Поэтому роль российских миротворцев в данном случае невозможно переоценить», — заключила представитель МИД.

Minval.az