

Китайская еженедельная газета «Жэньминь жибао» назвала способное «погубить» Россию государство.

Автор статьи привел слова директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, Россию не может погубить никто, кроме нее самой.

«КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя», — процитировал публицист Ли Чэна.

Кроме того, в публикации журналист утверждает, что Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, им не страшны никакие внешние силы. «После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для взаимного общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтациям, их взаимодействие не нацелено против третьих стран. 70-летняя история китайско-российских отношений — это история того, как страны шли от блока к партнерству, от противоречий к сотрудничеству и обоюдному выигрышу, это путь к достижению равноправия и взаимного уважения», — сделал вывод автор.

Minval.az