Близ ходжалинского аэропорта построена мечеть. Об этом сообщила армянская журналистка Белла Лалаян в своем «Фейсбуке».
По ее словам, мечеть уже сдана в эксплуатацию.
Близ ходжалинского аэропорта построена мечеть. Об этом сообщила армянская журналистка Белла Лалаян в своем «Фейсбуке».
По ее словам, мечеть уже сдана в эксплуатацию.
Дата: 2021/06/03 12:42
Раздел: Новость
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