Замруководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева заявила, что вакцина от COVID-19, которую разрабатывает ФМБА, будет защищать организм при любой мутации коронавируса. Об этом она сказала в интервью «Известиям».

Представитель организации сообщила, что в июне закончат доклинические испытания препарата ФМБА, а в июле стартуют клинические. По словам Яковлевой, новая прививка будет принципиально отличаться от тех, что были созданы ранее.

«Она вырабатывает не только гуморальный иммунитет (который действует не больше шести месяцев) для определенных белков, как сегодняшние препараты. SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать», — рассказала Яковлева.

Замглавы агентства отметила, что создаваемый препарат также вырабатывает клеточный иммунитет, «то есть он нацелен на консервативные белки». «Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — подчеркнула она.

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