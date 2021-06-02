Пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова ушла с занимаемой должности.
Об этом в беседе с журналистами сообщила сама С.Мамедова, передает АПА.
Пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова ушла с занимаемой должности.
Об этом в беседе с журналистами сообщила сама С.Мамедова, передает АПА.
Дата: 2021/06/02 17:28
Раздел: Наша жизнь
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