Для поддержания здоровых отношений с Турцией Израиль должен отказаться от своей ошибочной политики, вне зависимости от состава сформированного правительства. Об этом заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с государственным министром, министром иностранных дел и по делам сотрудничества Тоголезской Республики профессором Робертом Дюссейем, передает Anadolu.

По словам главы турецкой дипломатии, формирование правительства – это внутреннее дело Израиля и важно не то, кто сформирует правительство, а то, какую политику оно будет проводить.

«Необходимо положить конец атакам [Израиля] на Палестину. Также Израилю следует отказаться от шагов, которые могут подорвать процесс урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу «двух государств для двух народов». Необходимо вернуться к мирному процессу», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции также привлек внимание к росту числа незаконных еврейских поселений на палестинских землях, особенно в последнее время.

«Вчера и сегодня они вновь предприняли шаги в этом направлении. Министерство иностранных дел [Турции] сделало заявление по этому вопросу. Израилю необходимо отказаться от этой политики. Также необходимо отказаться и от шагов, которые подорвут статус Иерусалима», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что Израиль должен отказаться от этой политики, чтобы установить здоровые отношения с Анкарой.

«В случае продолжения этой политики [Израилем] мы не сможем поддерживать здоровые отношения. Однако в том случае, если Израиль вернется к урегулированию проблемы на основе принципа двух государств, параметры которого предельно ясны, и мирному процессу, а также начнет уважать права палестинцев, то он приобретет более здоровые отношения не только с Турцией, но и со всеми», — отметил министр.

Minval.az