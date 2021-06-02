Крупнейший военный корабль иранского ВМФ потонул в Оманском заливе после того, как загорелся при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает NBC.

По данным иранских информационных агенств, судно затонуло недалеко от иранского порта Джаск. Пожар начался ночью. Всей команде удалось сойти с борта невредимыми. Судно находилось на тренировочной миссии.

Корабль «Харг» (Kharg) был одним из немногих судов иранского военно-морского флота, способных обеспечить пополнение запасов для других кораблей в море. Он также использовался как грузовой корабль и служил площадкой для вертолетов.

Официальные лица Ирана не называли причин пожара на борту корабля.

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