

Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, почему Соединенным Штатам следует обратить особое внимание на расстановку сил в Черном море, и назвал главную ошибку в переговорах с Россией. Его слова приводит журнал National Review.

По мнению Ходжеса, Черное море выступает «котлом соперничества» между Россией и западными странами, поскольку Москва рассматривает его как отправной пункт для реализации своих планов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, а также в Восточном Средиземноморье и Африке.

Как пример генерал привел поддержку Кремлем действующей власти в Сирии, которая якобы стала возможна только после присоединения Крыма. Он также напомнил о наличии российских миротворцев в Приднестровье.

«Это настоящая конкуренция силы, а Запад почему-то просто не обращает на нее внимания», — рассуждает Ходжес, сетуя на отсутствие у Вашингтона стратегии для Черноморского региона.

Говоря о попытках наладить диалог с Москвой, он напомнил о периоде правления Барака Обамы, который рассчитывал вести дела с Россией по тому же принципу, что с Европой.

«Оказалось, их интересует только один результат — победа, и они никогда не отступают — могут остановиться, но потом снова идут вперед», — заявил военный.

Для выстраивания отношений с Россией, считает Ходжес, необходимо привлечь к этому европейских союзников, которые уже осознали «опасность», исходящую от этой страны. Поэтому генерал призвал администрацию Джо Байдена вести разговор с Кремлем с позиции силы, ведь «сила — это все, что они уважают».

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