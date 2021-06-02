И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян пытается перебросить «оглобли» на Запад, это абсолютно очевидно. В России он не уверен, а точнее, с ней он и раньше не планировал связывать свою стратегию, политическую деятельность.

Такое мнение в беседе с Minval.az заявил российский политолог, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, комментируя визит Пашиняна во Францию.

По словам нашего собеседника, Пашиняна сдерживает лишь то, что Запад, и конкретно Макрон, проявляют в отношении Армении осторожность, давая ей понять, что более тесная совместная работа возможна только после отхода Армении от ОДКБ и ЕАЭС.

«Таким образом, его не устраивает и Трёхстороннее соглашение от 10 ноября. Кажется, Пашинян уже сейчас бы начал новую войну, если бы западные партнёры завалили его деньгами и оружием. Но там пока не спешат, а от Макрона звучат лишь общие слова по поводу Карабаха. Но Пашинян понимает: главный козырь по вопросу признания Карабаха находится в западных руках, и рано или поздно там могут пустить его в ход», – отметил он, добавив, что поэтому визит Пашиняна во Францию связан с тестированием политической обстановки.

По мнению аналитика, Пашинян хочет, чтобы Франция стала таким же генеральным союзником для Армении, как Турция для Азербайджана, тем более что отношения между Анкарой и Парижем всегда выглядят не гладко, что Пашиняна устраивает.

«Макрону, в свою очередь, как и Байдену, на высшем посту в Армении выгоден Пашинян, а не, скажем, Кочарян, которого от пророссийского курса отделить уже невозможно», – заметил политолог.

Как считает Г.Трофимчук, из участников Трёхстороннего соглашения именно пашиняновская Армения выглядит наиболее неустойчивым подписантом, а не Азербайджан, как может показаться со стороны. И это притом, что вмешавшаяся в войну Москва фактически предотвратила разгром Армении, подчеркнул он.

«Хорошо, что Францию на данный момент возглавляет не Наполеон, а Макрон – откровенно слабый политик, который явно боится Кремля, поэтому будет постоянно, и закулисно, подталкивать Пашиняна к самому краю, чтобы не входить в противоречие с РФ самому. Но над Макроном тоже есть начальники: тот же Белый дом, например. Но оттуда атаку на карабахскую проблему, видимо, пока что не санкционировали, в том числе ожидая уже своей встречи на высшем уровне. Поэтому и Пашинян завис пока между молотом и наковальней. Во Франции Пашиняну удастся и ненадолго отдохнуть. Пусть расслабляется, ведь, возможно, это его последний более-менее нормальный отдых, пока его не «сварили» в армянском котле», — резюмировал Г.Трофимчук.

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