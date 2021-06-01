Тер-Петросян достаточно давно говорил о необходимости нахождения некоего консенсуса с Азербайджаном. Заявление о том, что пора забыть о «Великой Армении», об этих мифах и жить сегодняшним днем, фактически новыми реалиями – это не только отражение личного мнения экс-президента страны, но и свидетельство соответствующего мнения определенной части элиты республики, которую Тер-Петросян и представляет. Для восприятия обществом и другими политическими элитами такое заявление выглядит достаточно вызывающим. И если общественность признает, что да, нужно отказаться от того, что мы великие, от притязаний на чужое, это признание будет проходить довольно болезненно, но оно действительно необходимо.

Об этом заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, слова которого приводит «Москва-Баку».

Болезненность неизбежна, потому что на протяжении огромного количества времени, можно сказать, на протяжении разных эпох армянская нация занималась самообманом, находилась под прессом националистических идеологий о своей чуть ли не избранности, о принадлежности им земель других государств. Идеологи, лидеры, историки день за днем формировали именно такое мнение. В первой половине 20 века сформировался цехакронизм — националистическая идеология, согласно которой высшей ценностью для индивидуума является его нация, вне которой он не может полноценно существовать. Его целью было объединение армянского народа на всей территории его так называемой исторической родины в рамках единого армянского государства. Один из ее создателей стал армянский националист, коллаборационист Гарегин Нжде. Резко радикальные националистические идеи продвигала армянская партия «Дашнакцутюн». Когда в свое время царская Россия осознала угрозу от этих заявлений, от деятельности дашнаков, были закрыты армянские школы, армянские церкви в силу массового распространения началось «террористических идей». Этот радикализм и поспособствовал развалу Советского Союза. Ведь именно армянский сепаратизм, события вокруг Карабаха подтолкнули к этому. Во время первой Карабахской войны у армянских боевиков были карты о «Великой Армении», включающей даже территорию России.

И на самом деле, этот радикальный национализм, сепаратизм ничего хорошего самой Армении не принес, он разъедал ее как государство изнутри, создал для нее же проблемы со статусом на международной арене, с взаимодействием с соседями, с пониманием Армении как предсказуемого партнера, рассорил со многими государствами, на многие десятилетия заблокировал ее от глобальных проектов.

Те территории, которые Армения оккупировала, не смогли ничего ей дать, кроме проблем. Ну захватили – развивайте. А они все разрушили и продолжали грабить, вели себя как захватчики. И это говорит о том, что вся эта националистическая, сепаратистская идеология оказалась ущербна.

Как мы видим, радикальный национализм исчерпал себя и довел Армению до той ситуацию, в которой она находится сейчас. Ереван остался один на один со своими проблемами и прошлой осенью Азербайджан выиграл войну. И Армению в этой ситуации никто не поддержал. Армения зашла в тупик и именно поэтому призыв Тер-Петросяна логичен и правилен. И ей иного пути, кроме как открыть новую страницу жизни, нет. Заявление Тер-Петросяна очень сильно бьет по самосознанию армян, сформированное мечтами о «Великой Армении от моря до моря».

Тер-Петросян говорил и о том, что карабахский конфликт можно было решить гораздо раньше. На мой взгляд, он играет на стороне тех сил, которых устраивает, чтобы договоренности по карабахскому урегулированию, достигнутые с Азербайджаном при посредничестве Москвы, были безоговорочно. Кроме того, ориентир на достижение окончательного масштабного мирного соглашения между двумя странами.

Да, должно пройти немало лет, чтобы Армения избавилась от националистических настроений и размышлениях о неком реванше и новых попытках захвата чужих территорий. Немалая часть армян понимает ущербность такого рода политики, ошибки своего государства.

Как бы видим, премьер-министр Армении Никол Пашинян с каждым днем все больше и чаще говорит о необходимости перехода страны к окончательному миру, к необходимости разблокирования транспортно-экономических связей и даже о том, что Армения сможет принимать азербайджанцев.

У Никола Пашиняна, как показала реальность, несмотря на жесткое противодействие «карабахского клана», сегодня достаточно большое число сторонников. И он показывает желание соблюсти договоренности, достигнутые в ноябре. Думаю, что у Роберта Кочаряна есть поддержка среди силовиков, и именно он устраивает политические демарши против Пашиняна. Скорее всего все эти провокации на границе с Азербайджаном, вспыхивавшие в последнее время, происходили с подачи «карабахского клана».

То, сможет ли Пашинян реально сохранить и риторику, нацеленную на мир, и выполнять трехстороннее заявление по карабахскому урегулированию, должны показать итоги выборов. Конечно, как будут развиваться события вокруг Карабаха зависит и от выборов, но здесь немаловажно участие Российской Федерации в том, чтобы контролировать соблюдение Арменией договоренностей. Россия прежде всего заинтересована в этом. Пока заявления Никола Пашиняна говорят о том, что он стремится довести начатый процесс до логического конца».

Minval.az