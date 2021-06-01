

«Сейчас мы живем в условиях пандемии. Одно из соответствующих решений в этот период касается пляжных зон».

Об этом на программе «Экспертный час» сказал заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов.

Он отметил, что на пляжах должна соблюдаться социальная дистанция, необходимо использовать дезинфицирующие средства.

«На пляжных зонах предприниматели обязательно должны строго соблюдать требования, исходящие из этого решения. Также необходимо заключить договор с эпидемстанциями, действующими в районах, регулярно проводить дезинфекционные работы».

Minval.az