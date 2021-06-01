Сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, приобрёл долю в строительной компании «Векон Констракшн», строить ему поможет олигарх азербайджанского происхождения Араз Агаларов. Об этом пишут российские СМИ.

Партнёром Николая Пескова по строительной фирме является турецкий бизнесмен Ширин Гулиев. Гулиев владеет вместе с АО «Крокус» Араза Агаларова компанией «Крокус Экспо Логистик».

Николай Песков, который ранее носил фамилию Чоулз, жил и учился в Великобритании, но вернулся в Россию в 2012 году. В России Николай Песков работал корреспондентом телеканала RT, а позже — занимал пост креативного директора компании Fight Nights, занимавшейся проведением боев по смешанным единоборствам.

Сам Дмитрий Песков много лет работал в российском посольстве в Турции — сначала дежурным референтом, а затем и первым секретарем. Он также рассказывал, что в молодости перегонял машины из Турции в Россию с целью перепродажи.

Minval.az