Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовала информацию об операциях на освобожденных территориях c 1 по 31 мая.

В течении указанного периода были обнаружены 369 противопехотных мин, 74 противотанковые мины и 1090 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

На освобожденных от оккупации территориях было очищено 7 395 308 кв. м (739,5 га).

В целом, с 11 ноября 2020 года по 31 мая сего года на освобожденных территориях были обнаружены 7449 противопехотных мин, 3643 противотанковые мины, 9033 НРБ, от мин и НРБ было очищено 27 635 309 кв.м (2763.5 га) территории.

Minval.az