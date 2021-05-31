Евросоюз вновь доказал, что является ненадежным партнером.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления о намерении Запада отключить РФ от системы SWIFT.

«Евросоюз, да и Запад в целом, уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения», — сказал Лавров (цитата по «Анадолу»).

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — заявил Лавров.

Minval.az