Продолжается оказание психологической помощи нашим гражданам, у которых возникли психологические проблемы в результате войны.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Приглашенные для организации психотерапевтического лечения турецкие профессиональные психологи и психотерапевты оказывают содействие азербайджанским коллегам в психотерапевтическом лечении участников войны, членов семей шехидов, переживших морально-психологические проблемы в результате Отечественной и первой карабахской войн.

За прошедшее время было проведено около 3750 сеансов по оказанию психологической помощи примерно 1750 участникам Отечественной войны, членам семей шехидов и другим лицам, пострадавшим в результате армянского террора, в том числе примерно 150 детям и подросткам.

В настоящее время психологическая помощь оказывается МЧС в городе Баку, до этого она была оказана в городах Лянкяран, Габала, Гянджа и Барда. Сеансы проводятся бесплатно, для участия в них необходимо обратиться на горячую линию МЧС «112».



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