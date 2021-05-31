

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к гражданам с призывом использовать маски в закрытых помещениях.

Начальник отдела Главного управления ГДП подполковник Намидан Пириев отметил, что отмена обязанности носить маску на открытом воздухе не означает, что маски можно не носить в общественном транспорте и личных автомобилях.

«Как и прежде, люди, пользующиеся общественным транспортом и такси, должны использовать медицинскую маску. Что касается частных транспортных средств, водитель не может использовать маску, если он один или с членами семьи. Однако, если в машине есть посторонние люди, и водитель и пассажиры должны быть в медицинской маске. В противном случае налагается административное взыскание в соответствии со статьей 211.2 Кодекса об административных правонарушениях», — цитирует Пириева АПА.

Minval.az