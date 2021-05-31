

По подсчетам Агентства управления воздушным движением EUROCONTROL, в результате перенаправления самолетов в обход авиапространства Беларуси образуются дополнительные 250 000 кг выбросов СО2 в день. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что из-за перенаправления маршрута ежедневно сжигается около 79 000 кг горючего. Из-за этого выброс окислов азота, загрязняющих веществ, способствующих смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1200 кг.

Напомним, в связи с принудительным приземлением самолета Ryanair в Беларуси агентство по авиационной безопасности (EASA), регулирующий орган ЕС, 25 мая выдало рекомендации для авиакомпаний избегать белорусского воздушного пространства.

Minval.az