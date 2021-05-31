Адвокат судьи Фагана Ахмедова, застрелившего вчера вечером свою жену, сделал заявление. Джейхун Юсифов в беседе с сайтом Qafqazinfo отметил, что Ахмедов убил свою жену Парвану Ахмедову не специально.

«Инцидент произошел по неосторожности. Мы не можем дать подробных объяснений, поскольку проводится расследование», – отметил он.

Между тем, как пишет сайт, убийство произошло в новом загородном доме Ахмедовых, куда они переехали совсем недавно. Ахмедов, как сообщается, во время происшествия находился в нетрезвом состоянии.

Отметим, что Фаган Ахмедов является судьей Сабунчинского районного суда с 2016 года. У пары трое детей.

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