Мы должны воспользоваться уроками прошлого, сделать соответствующие выводы. Необходимо забыть об идее «Великая Армения, от моря до моря», «страна от Куры до Араза». Об этом сказал первый президент Армении Левон Тер-Петросян в интервью местным СМИ.

Он отметил, что когда человек приходит к власти, он должен знать ситуацию в стране, какие у нее проблемы с соседями, с какими внешними вызовами она сталкивается, стараться решать эти вопросы реалистичными путями.

«Мечты присущи незрелым обществам. Вокруг великих держав работают огромные институты, аналитики, исследовательские организации, внимание уделяется каждой детали. То есть оцениваются плюсы и минусы политических шагов. Люди, еще не адаптировавшиеся к такому подходу, не способны управлять государством», — отметил он.

Первый президент отметил, что за эти 30 лет Азербайджан укреплял свою экономику, а Армения слабела, ее армия сокращалась. Тер-Петросян заявил, что не хочет раскрывать тайну, но сегодня армия – даже не та, что была в 90-ые.

Ни Роберт Кочарян, ни Серж Саргсян, ни Вазген Саркисян не поняли, что нельзя полагаться на время.

Minval.az