Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем азербайджано-иранской государственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сферам Шахином Мустафаевым находится с визитом в Иране.
Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем азербайджано-иранской государственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сферам Шахином Мустафаевым находится с визитом в Иране.
Дата: 2021/05/31 10:35
Раздел: Новость
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