

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном ожидается безоблачная погода.

Как сообщили в Национальном центре гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов, переменчивый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 18-21 градусов тепла, днем ​​25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20 градусов тепла, днем ​​28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 процентов ночью и 45-50 процентов днем.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся ветер хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных района возможен гром, кратковременные дожди. Утром будет туман. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем ​​31-36 градуса тепла, в горах ночью 12-17 градуса тепла, днем ​​21-26 градуса тепла.

Minval.az