

Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» рано утром в воскресенье, 30 мая, успешно состыковался с базовым модулем создаваемой космической станции «Тяньхэ». Стыковка произошла в 05.01 по местному времени, сообщило Национальное космическое управление КНР.

«Тяньчжоу-2» доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для орбитальной станции, которую планируется достроить в 2022 году. Для завершения ее строительства потребуется еще 11 запусков и чуть больше года. На орбиту будет выведено два лабораторных модуля, которые будут также пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. В июне пилотируемый «Шэньчжоу-12» доставит на «Тяньхэ» трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес «Тяньхэ» после завершения строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции (МКС). Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа. Международное использование «Таньхэ» не планируется, однако Пекин выразил готовность к сотрудничеству с иностранными партнерами в деле освоения космоса.

Minval.az