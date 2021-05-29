Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая подписал распоряжение об урегулировании некоторых вопросов в связи с изучением, исследованием, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений «Гашгачай», «Эльбейдаш» и «Агдуздаг».

В распоряжении говорится, что с целью организации работ по изучению, исследованию, разведке, разработке и эксплуатации рудных месторождений «Гашгачай», «Эльбейдаш» и «Агдуздаг» в соответствии с нормативно-правовыми актами Азербайджана, регулирующими отношения в сфере использования недр Земли, изучение, исследование разведка, разработка и эксплуатация рудного месторождения «Гашгачай» на основании договора сроком на 30 лет передается компании Eti Bakır A.Ş., а рудных месторождений «Эльбейдаш» и «Агдуздаг» – компании Artvin Maden A.Ş.

Министерству экологии и природных ресурсов совместно с министерством экономики поручено в трехмесячный срок подготовить проект договоров об использовании месторождений для изучения, исследования, разведки, разработки и эксплуатации месторождений, предусмотренных настоящим распоряжением, и по согласованию с Президентом Азербайджана подписать их с компаниями Eti Bakır A.Ş. и Artvin Maden A.Ş. соответственно; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Кабмину поручено в трехмесячный срок решить вопросы, связанные с использованием месторождений, предусмотренные настоящим распоряжением; раз в год информировать Президента Азербайджана о работах по использованию месторождений, предусмотренных этим распоряжением; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az