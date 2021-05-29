Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Международном финансовом форуме в Пекине призвал мировых лидеров отказаться от инвестиций в угольную промышленность, сообщает Bloomberg.

По его словам, следует вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, что приведет к постепенному отказу от использования угля. Гутерриш напомнил, что Южная Корея взяла на себя обязательства прекратить финансирование угольных станций за рубежом, и выразил надежду, что страны G7 и другие лидеры последуют этому примеру.

Minval.az