Азербайджанский уголок открылся в посольстве Азербайджана в Молдове в пятницу по случаю 28 мая — Дня Республики. Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Молдовы. В своем вступительном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Республике Молдова Гудси Османов поздравил гостей с праздником.

На церемонии открытия присутствовали официальные лица правительства, послы, представители диаспоры, студенты и журналисты. Перед посольством гостям был представлен новый бюст Общенационального лидера Гейдара Алиева. Официальное открытие бюста запланировано на будущее.

Кроме того, на мероприятии была открыта мемориальная доска со словами Общенационального лидера. Гости возложили цветы к мемориальной доске и отдали дань уважения духу Общенационального лидера. Затем был сдан в эксплуатацию родник памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, участники ознакомились с фотовыставкой, рассказывающей о развитии современного Азербайджана.

Minval.az