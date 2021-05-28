«План Никола Пашиняна по размещению международных наблюдателей из США и Франции на армяно-азербайджанской границе является вызовом против России».

Об этом в интервью московскому корреспонденту АПА заявил военно-политический аналитик, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, этот план Пашиняна направлен не только против России, но и против Турции:

«Этим заявлением Пашинян не урегулирует проблему на границе двух стран, а наоборот, его предложение, выдвинутое в качестве плана, направлено на дестабилизацию ситуации в регионе. Поэтому считаю это предложение Пашиняна провокацией. Понятно, что США и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но здесь речь идет не о Минской группе ОБСЕ, которая является переговорной площадкой. Армения хочет разместить на азербайджано-армянской границе вооруженный контингент Франции и США. Это совсем другое дело. Считаю, что этот план Пашиняна является провокацией и направлен на дальнейшее обострение нынешней ситуации».

«Цель Пашиняна — поднять в своей стране реваншистские силы и с помощью французов фактически попытаться вернуть утраченные в ходе 44-дневной войны территории»

Российский эксперт отметил, что цель Пашиняна — поднять в стране реваншистские силы, и спрятавшись за миротворцами Франции и США, с помощью тех же французов попытаться вернуть утраченные в ходе 44-дневной войны территории: «Есть такая пословица: ловить рыбу в мутной воде. Действия Пашиняна напоминают именно это. Пашинян мутит воду и ждет, что из этого что-то выйдет. Пашиняну не нужны прозрачные переговоры по определению границы, четкий процесс урегулирования».

«ОДКБ никогда не станет препятствовать в вопросе определения азербайджано-армянской границы»

А.Перенджиев также заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет вмешиваться в напряженность на азербайджано-армянской границе: «Армения всегда рассматривала ОДКБ, как инструмент удержания азербайджанских территорий под оккупацией. Но ОДКБ и в частности Россия отказалась быть таким инструментом. Пашинян хотел снова «сварить кашу» посредством ОДКБ во время недавних пограничных инцидентов. Армяне хотели, чтобы ОДКБ вместо них расхлебывала эту «кашу». Но они одного не понимают, что определение азербайджано-армянской границы — это вопрос именно этих двух государств. Здесь речь не может идти о союзнике и союзниках Армении. Потому что со стороны Азербайджана нет угрозы агрессии на территорию Армении.

Поэтому ОДКБ не может иметь ничего общего с известным вопросом. Здесь речь идет об определении границ двух государств. Азербайджан и Армения должны договориться о подписании документа о делимитации и демаркации границы. ОДКБ может только помочь в этом вопросе. ОДКБ никогда не будет препятствовать этому процессу. Потому что Азербайджан не нападает на территорию Армении. Ясно, что этот процесс не может проходить бесконфликтно. И было бы хорошо, чтобы Азербайджан и Армения создали совместную комиссию по определению границ. Пусть эта комиссия точно определит границы. Но, к сожалению, армянская сторона не хочет создания такой комиссии. В принципе, можно создать эту совместную комиссию, провести делимитацию и демаркацию границы, подписать договор о границе. И этим можно поставить точку во всём».

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