Вручение кинопремии «Оскар» в 2022 году отложили на месяц. Вместо 27 февраля ее проведут 27 марта, сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

Отбор картин-претендентов продлится до 31 декабря 2021 года. В борьбе за награды могут участвовать ленты, выпущенные с 1 марта по 31 декабря.

В сентябре 2020-го сообщалось, что фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам. Картины, претендующие на премию в категории «Фильм года», должны соответствовать по меньшей мере двум из четырех предложенных критериев.

В июне того же года «Оскар» перенесли с февраля на конец апреля из-за пандемии коронавируса.

Minval.az