Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что не знает, каким должно быть разрешение карабахского конфликта, особенно после возможного отвода (спустя 4 года) российских миротворцев, передает Sputnik Армения.

В интервью Общественному телевидению бывший президент заявил, что политические силы говорят о различных нереалистичных сценариях урегулирования, собираясь чуть ли не захватить Анкару. На самом деле это признак скудности и близорукости, говорит он.

«Если меня спросить, то я на самом деле не знаю. Чтобы знать, я должен понимать программу русских. Что хочет Алиев, Азербайджан, мы это знаем. Но я не знаю о планах России. Россия никому не раскрывает свои планы», — сказал Тер-Петросян.

При этом он добавил, что у России сегодня в Армении есть один только собеседник – это глава государства. У самого Тер-Петросяна также есть связи с русскими, с послом он встречается иногда, у Роберта Кочаряна этих связей больше.

«Но никому русские ничего не скажут. Ответственность за Армению несет Пашинян, ему и скажут», — говорит экс-президент.

В то же время он добавил, что у и.о. премьер-министра другая проблема.

«Я уверен, Россия весьма искренне говорит Пашиняну то, что намерена делать здесь, в Армении, Карабахе, регионе. Но Пашинян даже не понимает, что ему говорят русские», — заявил он.

Экс-президент затрудняется сказать, что будет с Арменией и Карабахом, если русские уйдут. По его словам, среди возможных сценариев – новая война. Но важно знать и о настроениях Турции.

Первый президент тем не менее предположил, что у Москвы есть серьезные планы в отношении Закавказья, и косвенным тому подтверждением является вход России в Сирию.

Тер-Петросян, намекая на Пашиняна, сказал, что глава государства никогда не должен хитрить в отношениях со своими внешними партнерами. Это во-первых будет самообманом. «Тебя послушают с очень серьезным видом, похвалят. Но потом будут смеяться над тобой», — добавил он.

Первый президент отметил, что сам не позволял себе такого ни в отношениях с Россией, ни в отношениях с Азербайджаном. Что касается общения между лидерами Армении и Азербайджана, то прежде никогда не было такого жесткого разговора, как при Николе Пашиняне.

Minval.az