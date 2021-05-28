Внутриполитическая ситуация в Армении взрывоопасная, обстановка грозит перерасти чуть ли не в гражданскую войну. Об этом первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил в интервью Общественному телевидению, передает Sputnik Армения.

Как отметил Тер-Петросян, существует ярко выраженный антагонизм между сторонниками и.о. премьера Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна. И ему самому страшно представить, что будет, если эту вражду не пресечь. Бывший глава государства считает, что обе стороны решают вопрос жизни и смерти.

По его мнению, в политическом смысле ненормально, когда для участия в парламентских выборах регистрируются 27 политических сил. Государства с парламентской системой управления должны иметь максимум 2-3 мощные, состоявшиеся партии. Они должны периодически заменять друг друга, обладать государственным мышлением и не приводить страну к потрясениям.

Тер-Петросян уверен, что парламентская система управления для Армении означает гибель. И непременно нужно вернуться к президентской форме. Он назвал переход к парламентской системе самой большой ошибкой третьего президента Сержа Саргсяна, который навлек беду на свою же голову.

Экс-глава государства напомнил, что ранее он предлагал Кочаряну и Саргсяну совместное участие в выборах с целью смещения Пашиняна, однако при условии, что ни один из бывших президентов не должен претендовать на власть. Тер-Петросян считает, что это было разумным способом избавиться от Пашиняна, однако второй и третий президенты отклонили это предложение.

Теперь же, на фоне такой вражды и хаоса, Тер-Петросян перечисляет несколько возможных вариантов развития ситуации. Побеждает либо Пашинян, либо Кочарян, что маловероятно в случае с обоими. Другой вариант – возникает пестрая картина: никто не получает большинство, и страна оказывается в водовороте политических кризисов. В этом случае парламентские союзы, как правило, бывают непрочными.

При этом первый президент Армении отметил, что, в отличие от остальных партий, его программа лаконичная и направлена на урегулирование сложившейся ситуации.

«Все партии сейчас представят обширные программы, где прописаны реформы в тех или иных сферах, видение внешней политики. Один такой документ принесли и нам. Я сказал ребятам – оставьте это», – сказал Тер-Петросян.

Он отметил, что все это хорошо для выступления в парламенте, на деле же необходимо тушить пожар, который сегодня охватил страну. Первый президент Армении сравнивает сложившуюся ситуацию с началом 90-х. По его словам, госмашина и сейчас, и тогда была раздроблена, а управление – на нуле, полиции, органов местного самоуправления не было, суды не работали.

По мнению Тер-Петросяна, Армению ожидают очень печальные дни.

Minval.az