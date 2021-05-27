Осуществлена репатриация в Азербайджан 20 граждан страны, содержащихся в лагере Амерна в городе Джераблус в Сирии, сообщает пресс-служба МИД АР в четверг.

Шесть женщин и 14 детей были возвращены на родину 27 мая 2021 года в результате поэтапных мер, принятых правительством Азербайджана, подчеркивается в сообщении.

В первую очередь было установлено местонахождение подлежащих репатриации женщин и несовершеннолетних, уточнены их личности и принадлежность к гражданству Азербайджана. После этого в Турцию были командированы представители соответствующих государственных структур, входящих в Рабочую группу по репатриации граждан Азербайджана из Ирака и Сирии.

В результате совместной деятельности с соответствующими государственными органами Турции 25 мая текущего года был обеспечен переезд вышеуказанных граждан из Сирии в Турцию.

Направленная в Турцию делегация 26 мая 2021 года провела первичное медико-психологическое обследование женщин и детей, оказала им необходимую помощь. После этого посольство Азербайджана в Турции выдало гражданам АР «Свидетельства о возвращении в Азербайджан» для возвращения в страну, и они были обеспечены авиабилетами.

В сопровождении сотрудников Миграционной службы Турецкой Республики и делегации Азербайджанской Республики 27 мая этого года была обеспечена репатриация вышеуказанных граждан в Азербайджан рейсом Стамбул – Баку.

Правительство Азербайджана планирует принять все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации соответствующих лиц.

Репатриация было обеспечена при совместных и координированных действиях соответствующих государственных органов Азербайджана. МИД АР особо отмечает помощь Турции в ​​реализации этого процесса.

«Правительство Азербайджана будет продолжать принимать необходимые меры для защиты прав и свобод своих граждан в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями, участником которых является наша страна», – говорится в информации.