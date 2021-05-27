Глава СК Александр Бастрыкин подверг критике охрану школы № 175 в Казани, где 11 мая произошло массовое убийство. Бастрыкин возложил ответственность за отсутствие охраны на родителей.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — отметил он.

Бастрыкин также заявил, что после массового убийства в колледже в Керчи власти дали поручения, призванные предотвратить аналогичные преступления, но с тех пор половина из них не была выполнена. «Докладываю: 50% из тех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охран школы и заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — сказал глава СК.

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