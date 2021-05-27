Брэд Питт добился от Анджелины Джоли совместной опеки над детьми. Об этом сообщило издание Page Six.

Как известно, у бывших супругов шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние Вивьен и Нокс. Трое старших детей – приемные, а трое младших – биологические. Судебные разбирательства об опеке длились почти пять лет.

Отмечается, что судья Джон Одеркирк принял решение в пользу совместной опеки после нескольких месяцев показаний свидетелей и специалистов из центров по работе с детьми, которые общались с дочерьми и сыновьями пары.

Источник издания утверждает, что «решение предварительное», и Джоли продолжает бороться за свои интересы.

«Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы помешать этому», – заявил инсайдер.

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