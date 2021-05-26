Компания Amazon договорилась о покупке киностудии MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Сумма сделки составит 8,45 миллиарда долларов, сообщает «Медуза» со ссылкой на Variety.

Amazon «поможет сохранить наследие MGM и ее каталог фильмов», сделав их доступными широкому кругу зрителей, говорится в совместном заявлении компаний. Приобретение MGM также расширит возможности Amazon, у которой уже есть Amazon Studio, специализирующаяся на телепрограммах и сериалах, в сфере кинематографии.

Metro-Goldwyn-Mayer — студия с почти столетней историей. Среди ее работ фильмы о Джеймсе Бонде и Рокки.

Приобретение MGM станет второй крупнейшей по стоимости покупкой, сделанной Amazon, после приобретения в 2017 году сети супермаркетов Whole Foods за 13,7 миллиардов долларов.

Amazon в 2006 году запустила онлайн-кинотеатр, а с 2013 года занимается производством оригинального контента для него, например, сериалов «Удивительная миссис Мейзел» и «Человек в высоком замке». В 2016 году фильм «Манчестер у моря», снятый Amazon Studio, получил шесть номинаций на «Оскар» и завоевала две награды Киноакадемии — за лучшую мужскую роль и оригинальный сценарий.

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