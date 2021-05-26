Известная российская актриса Светлана Ходченкова сыграет роль Анны Карениной в первом драматическом российском сериале по заказу американской стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщается на сайте продюсерской компании «1-2-3 Producrion», которая выступит партнером проекта.

«Перенести Анну Каренину в Россию XXI века и одновременно представить ее всему миру на ее родном (и многих других) языках с помощью чуда Netflix — для меня сбывшаяся мечта <…> Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину», — сказал сценарист Роман Кантор.

Действие сериала развернется в наше время. Картина станет современной интерпретацией известного произведения. Ходченкова сыграет жену будущего губернатора Санкт-Петербурга и светскую львицу, которая влюбится в наследника алюминиевой империи Вронского.

Съемки сериала будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, дата его выхода пока не сообщается. Также пока неизвестно, кто составит компанию Ходченковой на съемочной площадке.

Minval.az