В Швейцарии не владеют информацией о том, что сообщение об угрозе взрыва самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске, было отправлено из страны. Об этом в среду, 26 мая, сообщил представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Пьер Ален Эльчингер, пишет ТАСС.

«Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на авиарейсе Ryanair Афины — Вильнюс. В связи с этим швейцарским властям нечего сообщить по данному вопросу властям Беларуси», — сказал он.

О том, что сообщение поступило из Швейцарии сегодня заявил Александр Лукашенко.

Minval.az