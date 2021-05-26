После COVID-19 у пациентов могут возникнуть смертельно опасные тромбозы. О людях, которые входят в группу риска, рассказали российские врачи и профессора, передает РИА Новости.

Риск возникновения тромбозов есть у более 70 процентов тяжелых пациентов, попадающих в реанимацию. Об этом сообщил профессор МГУ, научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазли Атауллаханов.

Кроме того, в группе риска по тромбозам те, кто попал в стационар с COVID-19 и сопутствующими хроническими венозными тромбозами нижних конечностей и таза, с мерцательной аритмией и онкологией, уточнил доктор медицинских наук, заслуженный врач России Сергей Царенко.

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