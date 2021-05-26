Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал данные о роли палестинского движения ХАМАС в инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета был получен из Швейцарии. Сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по его словам, оперативно довела информацию до экипажа согласно международным правилам.

«Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения», — сказал Лукашенко.

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