Компания «Chapman Taylor» занимается разработкой генерального плана города Шуша.
По данным сайта www.tender.gov.az, стоимость контракта, заключенного с Chapman Taylor, составляет 3 млн 941,2 тыс. манатов, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Компания «Chapman Taylor» занимается разработкой генерального плана города Шуша.
По данным сайта www.tender.gov.az, стоимость контракта, заключенного с Chapman Taylor, составляет 3 млн 941,2 тыс. манатов, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Дата: 2021/05/26 12:34
Раздел: Наша жизнь
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