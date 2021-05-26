Компания «Chapman Taylor» занимается разработкой генерального плана города Шуша.

По данным сайта www.tender.gov.az, стоимость контракта, заключенного с Chapman Taylor, составляет 3 млн 941,2 тыс. манатов, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

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